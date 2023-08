Nach Konzertabsage: Florence Welch muss sich lebensrettender OP unterziehen

Grosses Verständnis bei den Fans

Die Fans reagieren verständnisvoll. Unter ihrem Post sind entsprechend liebvolle Kommentare zu finden: «Ich bin wirklich froh, dass es dir jetzt besser geht, auch wenn ich dich gerne in Belgien gesehen hätte. Pass auf dich auf», schreibt einer. Ein anderer: «Du musst uns nicht mitteilen, was passiert ist, okay? Wie immer. Es ist dein Leben und es ist dein Schmerz, und du bist uns keine Erklärung schuldig oder ein Teilen von etwas, das nur du fühlen kannst! Deine Gesundheit ist das Wichtigste, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich liebe dich SO SO sehr und du kannst dir nie vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ich von dir höre. Ganz viel Liebe.»