Nach krachender ESC-Niederlage: So reagieren Lord of the Lost

Einmal mehr wurde der ESC-Auftritt für den deutschen Beitrag zum Desaster: Lord of the Lost kamen am Ende auf mickrige 18 Punkte und wurde somit abgeschlagen Letzter beim Eurovision Song Contest 2023. Die Hamburger Dark-Rock-Band nahm ihr schlechtes Abschneiden jedoch gelassen und reagierte noch in der Nacht via Instagram auf ihre Niederlage. Dort schrieb die Gruppe rund um Sänger Chris Harms (43): «Vielen Dank an alle für diese tolle Erfahrung! Wir haben jede Sekunde davon geliebt!»