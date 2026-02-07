Nach Krebsdiagnose: 3-Doors-Down-Sänger Brad Arnold ist gestorben

Brad Arnold ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Der Gründer und Leadsänger der US–Band 3 Doors Down erlag am Samstag, dem 7. Februar, seiner Krebserkrankung. Das gab die Band in einem Instagram–Post bekannt.
Arnold sei am Morgen friedlich verstorben, umgeben von seiner Ehefrau Jennifer Sanderford und seiner Familie, hiess es in dem emotionalen Statement. Die Band würdigte ihren Frontmann als jemanden, der den Mainstream–Rock grundlegend geprägt habe – durch eine Mischung aus eingängiger Post–Grunge–Musik und emotional direktem Songwriting, das Millionen Menschen aus dem Herzen sprach.
Den Erfolgshit «Kryptonite» verfasste er laut der Band mit gerade einmal 15 Jahren während einer Mathematikstunde in der Highschool. «Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus und schuf Momente der Verbundenheit, Freude, des Glaubens und gemeinsamer Erlebnisse, die noch lange nach seinen Auftritten weiterleben werden.»
Diagnose im Mai 2025 öffentlich gemacht
In ihrem Abschiedsstatement auf Instagram hoben seine Bandkollegen nicht nur Arnolds musikalisches Vermächtnis hervor, sondern vor allem seine menschlichen Qualitäten. «Vor allem war er Jennifer ein treuer Ehemann, und seine Freundlichkeit, sein Humor und seine Grosszügigkeit berührten alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen», schrieben sie. Die engsten Vertrauten würden sich nicht nur an sein Talent erinnern, sondern an seine Warmherzigkeit, seine Bescheidenheit und seine tiefe Liebe zu Familie und Freunden. Die Familie bat um Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser schweren Zeit.
Brad Arnold hatte im vergangenen Mai seine erschütternde Diagnose mit den Fans der US–amerikanischen Rockband geteilt. In einem Video, das Arnold auf dem X–Account der Gruppe veröffentlichte, gab er bekannt, Nierenkrebs im vierten Stadium zu haben. Demnach streute der Krebs bereits in seine Lunge. Daraufhin hatte die Band ihre geplante Tour abgesagt, um Arnold die Möglichkeit zu geben, sich auf seine Behandlung zu konzentrieren.