Nach Krebsdiagnose: 3-Doors-Down-Sänger Brad Arnold ist gestorben

Diagnose im Mai 2025 öffentlich gemacht

In ihrem Abschiedsstatement auf Instagram hoben seine Bandkollegen nicht nur Arnolds musikalisches Vermächtnis hervor, sondern vor allem seine menschlichen Qualitäten. «Vor allem war er Jennifer ein treuer Ehemann, und seine Freundlichkeit, sein Humor und seine Grosszügigkeit berührten alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen», schrieben sie. Die engsten Vertrauten würden sich nicht nur an sein Talent erinnern, sondern an seine Warmherzigkeit, seine Bescheidenheit und seine tiefe Liebe zu Familie und Freunden. Die Familie bat um Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser schweren Zeit.