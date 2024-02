Nach Krebsdiagnose: Zahlreiche Genesungswünsche für König Charles III.

Der britische Ex–Premier Boris Johnson (59) schliesst sich an und ist ebenfalls der Meinung, dass das gesamte Land dem König die Daumen drücke: «Die besten Wünsche für eine vollständige und rasche Genesung an Charles III.» Liz Truss (48), ebenso ehemalige britische Premierministerin, sende «Seiner Majestät, dem König, und der königlichen Familie die besten Wünsche während seiner Krebsbehandlung. Wir werden in Gedanken und Gebeten bei ihm sein. God Save The King!»