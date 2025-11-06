Nach Krebserkrankung: Pierre M. Krause zurück bei «Sag die Wahrheit»

Pierre M. Krause (49) hat einen Einblick in seine Rückkehr zu der SWR–Rateshow «Sag die Wahrheit» gegeben. Bei Instagram veröffentlichte er mehrere Fotos mit Kollegen wie Smudo (57), Kim Fisher (56) oder Hadnet Tesfai (46).
Auch der Moderator der Sendung, Michael Antwerpes (62), ist zu sehen. «Nach langer Zeit wieder bei ‹Sag die Wahrheit›, dem idyllischen Kleinod des linearen Fernsehens», schrieb Krause zu den Bildern. «Danke an das gesamte Team für diese wohlig–warme Wiederaufnahme ins schöne Spiel!» In einer Instagram–Story zeigte sich der Moderator an der Seite von Kim Fisher mit Krücken am Set.
Ein vierköpfiges Rateteam wird in dem Format mit Kandidatinnen und Kandidaten und ihren spannenden Berufen und skurrilen Hobbys konfrontiert. In den ersten Spielrunden gibt es jeweils drei Kandidaten, die behaupten, ein und dieselbe Person zu sein. Durch geschicktes Erfragen müssen die Promis herausfinden, wer schwindelt. In einer finalen Runde müssen die «Schwindler» noch einmal antreten und das Rateteam von ihrer Geschichte überzeugen. Die Sendung läuft seit 2003 im SWR.
OP nach bösartigem Tumor
In der neuesten Folge der SWR–Produktion «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause» hatte Krause mit seinem Gast Sebastian Pufpaff (49) über seine Krebserkrankung gesprochen, die ihn zu einer einjährigen Pause vom TV und einem ebenso langen Rückzug aus der Öffentlichkeit zwang.
«Ich hatte Rückenschmerzen – es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor», berichtete der 49–Jährige. «Der musste entfernt werden, sonst wäre ich irgendwann daran gestorben.» Der Moderator ist noch auf zwei Krücken angewiesen, da bei der radikalen Behandlung auch mehrere Knochen entfernt werden mussten.
Im dazugehörigen Post zu seiner TV–Rückkehr auf Instagram blickte er aber gewohnt humorvoll in die Zukunft: «Von nun an also: Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel! Ich habe 5.000 Follower und ein paar Knochen eingebüsst und immer noch keine richtige Frisur. Danke, dass ihr trotz allem dabei seid.»