Nach Kritik an Fotos mit Sohn: Britney Spears verteidigt Justin Bieber

Eine prominente Fürsprecherin meldete sich nun aber mit Britney Spears zu Wort, die sich mit Gegenwind ebenfalls zur Genüge auskennt. In einem Instagram–Beitrag repostete die Sängerin eines der Bilder und schrieb an die Kritiker gerichtet: «Schande über diejenigen, die über mein Zuhause und meinen Schlafanzug geurteilt haben!» Dazu bekundete sie noch, wie gut sie die Vater–Sohn–Aufnahme findet: «Ich bin in dieses Bild verliebt!!! So so schön!!!»