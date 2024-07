Nach Kritik an Preis für Harry: «Nicht jeder wird einverstanden sein»

Bei dem «Pat Tillman Award for Service» handelt es sich laut ESPN um «eine Auszeichnung, die an eine Person mit einer starken Verbindung zum Sport verliehen wird, die anderen in einer Weise gedient hat, die das Vermächtnis des ehemaligen NFL–Spielers und U.S. Army Rangers Pat Tillman widerspiegelt». Nach den Anschlägen vom 11. September ging jener zum Militär. Tillman wurde im Jahr 2004 während eines Einsatzes in Afghanistan durch Schüsse von Kameraden getötet.