Nach Kritik von Jan Delay: Hersteller bedauert Knallbonbons-Sprüche

So kam es zu den Sprüche-Zetteln

Die Feuerwerksfirma Weco hat sich mittlerweile in einer Stellungnahme entschuldigt. «Wir bedauern, dass diese Knallbonbon-Sprüche in den Umlauf gelangt sind und können an dieser Stelle nur zustimmen, dass die dargestellten Inhalte weder witzig, geschmackvoll noch zeitgemäss sind», wird in der Mitteilung vom 2. Januar erklärt. Man wolle sich hiermit ausdrücklich bei allen Personen entschuldigen, «die sich von den Texten beleidigt oder angegriffen fühlen. Diskriminierung lehnen wir in jeglicher Form ab.»