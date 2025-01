Nach langer Krebserkrankung: Irischer Musikstar Linda Nolan ist tot

Erfolge mit der Girlgroup The Nolans

Linda Nolan wurde am 24. Februar 1959 als eine von sechs Schwestern in der irischen Hauptstadt Dublin geboren. Im Alter von drei Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Blackpool und begann in den 1970ern, mit ihren Schwestern als The Nolans aufzutreten. Zu den grössten Hits der Pop–Band zählten Songs wie «I'm in the Mood for Dancing» und «Gotta Pull Myself Together». Insgesamt hätten sie 30 Millionen Platten verkauft, erzählte sie im vergangenen September im Interview mit der Tageszeitung «The Telegraph». 1983 verliess sie die Gruppe, um sich ihrer Solokarriere zu widmen und war daraufhin in zahlreichen Musicals zu sehen.