«Ich habe diese Woche einen Plan bekommen, da stand die Musik drauf: ‹Shake it Off› - und ich habe ein ganz ungutes Gefühl gehabt. Es ist ein paar Jahre her, da hat hier die Cora Schumacher...», setzte der Juror an. Seine Co-Juroren Mosti Mabuse (41) und Jorge González (56) unterbrachen ihn sofort. «Oh, du holst immer diese alte Geschichte raus», sagte Motsi genervt und Jorge fast zeitgleich: «Er lebt in der Vergangenheit.» Und auch Moderator Daniel Hartwich (44) fragte ungläubig: «Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen?» Darauf Llambi: «Nein! Das war so schlecht damals. Da habe ich ja die einzige Minus eins gegeben.» Und Hartwich antwortete: «Herr Llambi, das haben Sie jetzt 254 Mal in dieser Show erwähnt. Wir wissen es alle. Cora Schumacher träumt wahrscheinlich immer noch davon...»