Nach letztem Platz beim ESC: Malik Harris stürmt in die Single-Charts

Beim Eurovision Song Contest (ESC) reichte es am vergangenen Samstag nur für den letzten Platz, dafür darf sich Malik Harris (24) über einen Charterfolg freuen. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, klettert der 24-Jährige mit seinem Song «Rockstars» von Rang 42 auf Platz acht. Es ist demnach die erste Top-Ten-Platzierung eines deutschen ESC-Beitrags seit Michael Schulte im Jahr 2018 mit «You Let Me Walk Alone» erfolgreich war.