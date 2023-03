Stefano Zarrella und Romina Palm waren seit Sommer 2021 verlobt

Romina Palm wurde dank ihrer Teilnahme an der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» im Jahr 2021 bekannt. Dort belegte die Kölnerin in der 16. Staffel am Ende den vierten Platz und ist seitdem vor allem als Influencerin aktiv. Erst im Juli 2021 gaben Palm und Stefano Zarrella, der Bruder des Sängers und Moderators Giovanni Zarrella (45), ihre Verlobung bekannt. Die beiden lernten sich im Jahr 2019 kennen.