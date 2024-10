Nach Liebesaus: Jennifer Lopez legt emotionalen Auftritt hin

Jennifer Lopez (55) hat zum 50–jährigen Jubiläum der American Music Awards auf ihre Erlebnisse bei der Preisverleihung zurückgeblickt. Während eines Specials am Sonntag (6. Oktober) erzählte die Sängerin in einem aufgezeichneten Beitrag von ihren schönsten Erinnerungen, die offenbar bis in ihre Kindheit zurückreichen.