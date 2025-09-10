Nach Liebesgerüchten: Jim Curtis bei Jennifer Anistons Premiere dabei

Jim Curtis lächelte am Rand des roten Teppichs

Die Schauspielerin erschien in einem eleganten schwarzen Kleid, das in der Mitte eng anliegend war, und posierte gut gelaunt mit ihren Co–Stars Reese Witherspoon, Billy Crudup und Mark Duplass. Das lag womöglich nicht nur daran, dass die nächste Staffel am 17. September auf Apple–TV+ anläuft, sondern auch an einem bestimmten Mann, der lächelnd am Rande des roten Teppichs gesichtet wurde. Jim Curtis trug an dem Abend einen schwarzen Pullover und lässige schwarze Hosen. Die beiden liefen zwar nicht gemeinsam vor den Fotografen auf, sollen jedoch im selben Auto angekommen sein, wie «Daily Mail» berichtete.