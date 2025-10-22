Nach Louvre-Einbruch: ARD zieht dreiteiligen Crime-Time-Film vor

«Aus aktuellem Anlass» ist der neue Dreiteiler «Millionencoup im Grünen Gewölbe» aus der ARD–Crime–Time–Reihe bereits jetzt verfügbar. Ein begleitender Podcast erscheint wie geplant am 15. November in der ARD Audiothek. Eigentlich sollte es am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025 um 19:30 Uhr, zu einer exklusiven Preview in Dresden kommen, im Anschluss sollte die MDR–Produktion am 29. Oktober in der ARD Mediathek veröffentlicht werden. Nun ist die Doku bereits vor dem Event am Donnerstag für alle zugänglich.