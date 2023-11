Nach Lügengeständnis: Oliver Pocher und Co. von Gil Ofarim enttäuscht

Susan Sideropoulos: «Unglaublich traurig und beschämend»

Schauspielerin und Autorin Susan Sideropoulos (43), die selbst Jüdin ist, hat sich in der «Bild»–Zeitung zu Wort gemeldet. Wie die meisten habe auch sie damals Ofarim die Geschichte abgekauft. Für den ehemaligen «GZSZ»–Star sei es so weit weg, dass man in so einer Situation lügt: «Es ist unglaublich traurig und beschämend, dass es Menschen gibt die grosse Missstände und Leidthemen – wie Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung in jeglicher Form – ausnutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.»