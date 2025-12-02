Nach Lymphknotenkrebs: Dave Coulier an Zungenkrebs erkrankt

Sieben Monate lange durfte sich Dave Coulier (66) als krebsfrei bezeichnen. Dann kam der nächste Schlag. Bei einer routinemässigen Nachsorgeuntersuchung entdeckten die Ärzte im Oktober nach mehreren Biopsien Zungenkrebs im Frühstadium. Von der Schockdiagnose berichtet der Schauspieler in der US–Sendung «TODAY».
Die Erkrankung steht in keinem Zusammenhang mit seinem Non–Hodgkin–Lymphom, berichtet Coulier. «Die Chemotherapie durchzumachen und dann diese Erleichterung zu spüren, dass es vorbei ist – und dann einen Befund zu bekommen, dass man jetzt eine andere Art von Krebs hat... das ist ein Schock für das System», erklärt er. Laut seiner Ärzte könne der Krebs auf eine HPV–Infektion zurückgehen, die bis zu 30 Jahre zurückliege.
Zufallsfund bei PET–Scan
Dass der Tumor überhaupt entdeckt wurde, verdankt der «Full House»–Star seinen regelmässigen Kontrolluntersuchungen nach der ersten Krebserkrankung. Bei einem PET–Scan fiel den Medizinern eine Auffälligkeit an der Zunge auf, obwohl er bis dahin keine Symptome gehabt habe. «Das Verrückte ist: Mein erster Krebs hat mir geholfen, meinen zweiten Krebs zu finden», so Coulier.
Aktuell absolviert er 35 Bestrahlungen, von Montag bis Freitag, die bis Jahresende andauern sollen. Die Prognose sei mit einer Heilungsrate von 90 Prozent gut. «Es ist etwas ganz anderes als eine Chemotherapie. Es fühlt sich nicht so aggressiv an, aber es gibt dennoch Nebenwirkungen», sagt Coulier. Dazu gehören Übelkeit und Schmerzen an der Stelle der Operation an seiner Zunge.
Ein zermürbendes Jahr
Die neue Diagnose trifft Coulier nach einem ohnehin kräftezehrenden Jahr. Im Oktober 2024 hatten Ärzte bei ihm ein Non–Hodgkin–Lymphom im dritten Stadium festgestellt – «sehr aggressiv», wie er damals dem US–Magazin «People» erklärte. Das Knochenmark blieb zum Glück verschont, was seine Heilungschancen deutlich verbesserte. Zwei Wochen nach der Diagnose begann die Chemotherapie, die er im März abschloss. «Dave ist krebsfrei!», verkündete Co–Star Candace damals zu gemeinsamen Fotos auf Instagram.
Die Behandlung beschrieb der Schauspieler zuvor im Podcast «Full House Rewind» als Achterbahnfahrt: «Die Nebenwirkungen haben Nebenwirkungen – und dann nimmt man ein Medikament, um dem entgegenzuwirken.» Er verglich den Prozess mit einem inneren Kampf, den sein Körper ausfechte: «Ein ständiger Cocktail, bei dem der Körper im Kampf– oder Fluchtmodus ist».
Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben Dave Couliers Leben grundlegend verändert. «Es ist emotional. Es ist psychisch anstrengend. Es ist auch eine grosse Belastung für meine Frau Melissa, was mich am meisten belastet, weil ich sehe, wie sehr sie darunter leidet», so der Seriendarsteller in dem neuen Interview. Dennoch bleibt er «vorsichtig optimistisch. Ich werde das überstehen.» Er konzentriere sich auf eine Lebensweise mit Bewegung und gesunder Ernährung und wolle anderen Betroffenen Mut machen: «Es ist schlimm, Krebs zu haben, aber es ist eine grossartige Position, in der man erkennt, dass man eine Stimme hat, die tatsächlich jemandem das Leben retten kann.»