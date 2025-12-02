Nach Lymphknotenkrebs: Dave Coulier an Zungenkrebs erkrankt

Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben Dave Couliers Leben grundlegend verändert. «Es ist emotional. Es ist psychisch anstrengend. Es ist auch eine grosse Belastung für meine Frau Melissa, was mich am meisten belastet, weil ich sehe, wie sehr sie darunter leidet», so der Seriendarsteller in dem neuen Interview. Dennoch bleibt er «vorsichtig optimistisch. Ich werde das überstehen.» Er konzentriere sich auf eine Lebensweise mit Bewegung und gesunder Ernährung und wolle anderen Betroffenen Mut machen: «Es ist schlimm, Krebs zu haben, aber es ist eine grossartige Position, in der man erkennt, dass man eine Stimme hat, die tatsächlich jemandem das Leben retten kann.»