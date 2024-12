Nach mauem Start: «Mufasa» holt über Weihnachten an den Kinokassen auf

«Nosferatu» und Bob Dylan überraschen

An Weihnachten selbst gingen zwei Filme überraschend stark an den Start. «Nosferatu» mit Bill Skarsgård (34) und Lily–Rose Depp (25) spielte in den fünf Tagen seit seinem Debüt am 25. Dezember beachtliche 40,3 Millionen US–Dollar ein. Laut «The Hollywood Reporter» einer der besten Weihnachtsstarts eines Horrorfilms überhaupt.