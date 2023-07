Nach mehreren Konzertabsagen: Johnny Depp wieder auf der Bühne

Alice Cooper nutzte die Auszeit

Eine Quelle am Veranstaltungsort sagte dem «People»-Magazin, dass Depp erst kurz vor der Show in Boston ankam - im Gegensatz zu Alice Cooper (75), der dem Magazin erzählte, dass er fünf Tage vor dem Konzert in der Stadt verbrachte. «Normalerweise haben wir nicht so viel Freizeit, also waren meine Frau und ich überall in und um Boston herum», sagte der Musiker und fügte hinzu, dass er «gut gegessen und Golf gespielt» habe.