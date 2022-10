Nach Messer-Attentat: Autor Salman Rushdie bleibt auf einem Auge blind

Der indisch-britische Autor Salman Rushdie (75) ist nach der Messer-Attacke Mitte August dieses Jahres weiterhin schwer gezeichnet. Wie dessen Literaturagent Andrew Wylie der spanischen Zeitung «El Pais» in einem Gesundheitsupdate mitteilte, sei Rushdie seither auf einem Auge blind, zudem könne er eine Hand nicht mehr benutzen. Grund hierfür seien drei schwere Verletzungen am Hals und Arm des Autors des Romans «Die satanischen Verse», 15 weitere Verletzungen habe er an seiner Brust und dem Torso erlitten. Ob sich Rushdie noch in einem Krankenhaus befindet, teilte Wylie nicht mit. «Er wird leben», so seine knappe Antwort.