Nach Messerattacke: Salman Rushdie könnte ein Auge verlieren

Polizei hat Tatverdächtigen identifiziert

Die Polizei hat mittlerweile einen Tatverdächtigen identifiziert. Ein 24-Jähriger aus New Jersey rannte auf die Bühne des Events in Chautauqua, New York, und griff Salman Rushdie an, wie die New York State Police mitteilt. Der Autor erlitt demnach Stichwunden am Hals und in der Brust. Auch ein weiterer Redner der Veranstaltung, Ralph Henry Reese (73), trug eine leichte Kopfverletzung davon. Die State Police nahm den Verdächtigen nach der Hilfe durch Mitarbeiter und Gäste des Events fest. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei äusserte sich noch nicht zu einem möglichen Motiv.