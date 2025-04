Nach Mia Julia: Auch Oli.P vor Wechsel am Ballermann

Seit 2011 tritt der «Flugzeuge im Bauch»–Interpret als Partysänger an der Playa de Palma auf. Jetzt sei der Zeitpunkt für «eine neue Herausforderung» auf Mallorca da, so Oli.P – und die findet er offenbar im «Megapark». Dort wird er laut «Bild»–Informationen wöchentlich auf der Bühne stehen. Seine grosse Premiere soll bereits im Rahmen des Saison–Openings ab dem 24. April stattfinden. Neben ihm sind mit Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel oder Isi Glück mittlerweile die grössten Namen der deutschen Partyszene in dem Kult–Lokal versammelt.