Nach Missbrauchsvorwürfen: Amazon streicht Timothy Busfield aus Film

Schwere Vorwürfe am Set von «The Cleaning Lady»

Die Entscheidung des Studios folgt auf eine Serie von juristischen Entwicklungen in den vergangenen Wochen. Am 9. Januar wurde ein Haftbefehl gegen den Schauspieler und Regisseur erlassen. Ihm wird Fehlverhalten gegenüber Kindern vorgeworfen, das sich am Set der Fox–Serie «The Cleaning Lady» ereignet haben soll. Timothy Busfield, der dort als Regisseur und Darsteller tätig war, stellte sich kurz darauf den Behörden in Albuquerque, New Mexico.