Nach Missbrauchsvorwürfen: Russell Brand meldet sich zu Wort

Russell Brand (48) hat sich in den sozialen Medien mit einem Video bei seinen Fans gemeldet, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. In dem Clip, der am vergangenen Freitag unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde, erklärte der britische YouTuber, Autor und Stand–up–Comedian: «Offensichtlich war es eine aussergewöhnliche und beunruhigende Woche und ich danke euch sehr für eure Unterstützung und dafür, dass ihr die Informationen, die euch vorgelegt wurden, hinterfragt habt.»