Nach Mobbing: Claudia Obert hat keine Angst vor «Promis unter Palmen»

Bei Ihrer ersten Teilnahme bei «Promis unter Palmen» wurden Sie Opfer von fiesen Mobbingattacken. Wie blicken Sie heute darauf zurück?

Claudia Obert: So schlimm war das nicht. Ich lebe ja noch. Das ist so was wie, sagen wir, «usual business». Das darf man nicht so eng sehen. Das ist Kriegsgeschichte, das ist ja nicht mein Leben. Mein Leben ist so erfolgreich und so angenehm. Ich bin der Boss. Und wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt, dann muss man halt mit allem rechnen.