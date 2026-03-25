Nach Morddrohungen: Für Sicherheit am «Harry Potter»-Set ist gesorgt

«Komme zu dir nach Hause und bringe dich um»

Diese Aussagen fallen nur wenige Tage, nachdem der Darsteller Paapa Essiedu (35), der von Alan Rickman (1946–2016) die Rolle des Lehrers für Zaubertränke in Hogwarts übernommen hat, gegenüber der «Sunday Times» erklärte : «Mir wurde gesagt: ‹Hör auf, oder ich bringe dich um!›.» Und: «Die Realität ist: Wenn ich mir Instagram anschaue, sehe ich jemanden, der schreibt: ‹Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um!›»