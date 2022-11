Nach MS-Diagnose: Selma Blair und Christina Applegate halten zusammen

Selma Blair und Christina Applegate kennen sich seit Jahren

«Ich kenne Christina seit so vielen Jahren. Wir stehen uns sehr nahe und ich bin einfach ein Fan von ihr», sagte die 50-Jährige am Montag beim «Dancing with the Stars»-Finale im Gespräch mit «Entertainment Tonight». Blair hatte an der US-Tanzshow teilgenommen, musste aber wegen Komplikationen durch die Nervenkrankheit frühzeitig aussteigen. Im Finale kehrte sie für einen Tanz zurück.