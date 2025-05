Nach Naked Dress von Bella Hadid: Cannes verschärft Kleiderordnung

Am Dienstag (13. Mai 2025) starten die 78. Filmfestspiele von Cannes – mit verschärftem Dresscode. «Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten», heisst es in den FAQ der offiziellen Homepage. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, dem wird der Zutritt zum roten Teppich verwehrt.