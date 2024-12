Nach neuem Skandal: Wird Prinz Andrew aus Sandringham verbannt?

König Charles (76) soll erzürnt darüber sein, dass Prinz Andrew (64) die Royals erneut in einen Skandal verwickelt hat. Ob sich der Herzog von York an Weihnachten mit dem Monarch öffentlich zeigen darf, scheint daher fraglich. Andrew könnte vom Kirchgang mit der königlichen Familie an Weihnachten ausgeschlossen werden, berichtet der «Mirror». Der Grund für den erneuten Aufruhr rund um den Bruder des Königs: dessen angebliche Verbindungen zu einem «chinesischen Spion».