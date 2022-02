Nach neun Jahren: Wer wird Daniel Hartwichs Dschungelcamp-Nachfolger?

Daniel Hartwich (43) hat nach neun Jahren als Dschungelcamp-Moderator seinen Job an den Nagel gehängt. «Was anderes als meine Tränen brauch ich nicht zu sagen. Danke für neun unvergessliche Jahre», erklärte Hartwichs sichtlich gerührte Kollegin Sonja Zietlow (53) am Sonntagabend in der Dschungel-Show «Das Nachspiel» (via RTL+). Sein Nachfolger tritt demnach in grosse Fussstapfen. Wer wird in Zukunft neben Zietlow in «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» die Camp-Geschehnisse und Dschungelprüfungen mit spitzer Zunge kommentieren?