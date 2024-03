Nach Ohrfeige für Oliver Pocher: Geldstrafe für Rapper Fat Comedy

Fat Comedy entschuldigt sich bei Oliver Pocher

Laut Medienberichten entschuldigte sich Fat Comedy vor Gericht bei Oliver Pocher in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung. Er bereue den Angriff, der ein «riesengrosser Fehler» gewesen sei. Auch bereue er das Video der Tat, das ein Freund für ihn angefertigt habe, und anschliessende Social–Media–Posts zur Tat. Eigentlich habe er dem Comedian nur eine «verbale Ansage» machen wollen: «Auf dem Weg dorthin steigerte sich meine Wut, ich wurde immer nervöser. Es vibrierte regelrecht in mir. Ich habe dann ausgeholt. So eine heftige Ohrfeige wollte ich nicht, habe es übertrieben», zitiert «Bild» die Aussage des Rappers.