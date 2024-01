Nach OP: Prinzessin Kate will vom Bett aus arbeiten

An erster Stelle stünden aber die drei Kinder, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Eine Quelle sagte, dass Kate und William derzeit «Familie an erste Stelle und Job an zweite Stelle» setzen. Das Paar versuche, den Kindern ein Gefühl der «Normalität» zu geben. «Die Kinder stehen immer im Mittelpunkt ihres Universums. Das wird auch weiterhin so bleiben. Sie wollen sicherstellen, dass sie in Zukunft so viel Normalität wie möglich haben», sagte ein Insider gegenüber «The Times».