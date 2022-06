Ozzy Osbourne (73) hat sich am Montag (14. Juni) «einer sehr grossen Operation» unterzogen, wie seine Frau Sharon (69) wenige Tage zuvor in der britischen TV-Show «The Talk» ankündigte. Nun gab sie in ihrer Instagram-Story ein Update: «Ozzy geht es gut und er befindet sich auf dem Weg der Besserung!», schrieb sie. Die Liebe seiner Fans bedeute dem 73-jährigen Rocker «die Welt». Zudem bedankte sich Sharon Osbourne im Namen ihrer Familie «ganz herzlich für die überwältigende Menge an Liebe und Unterstützung im Vorfeld von Ozzys Operation».