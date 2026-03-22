Nach Operationen: Neuer Meilenstein für Lindsey Vonn

Für Lindsey Vonn (41) waren die vergangenen Wochen mehr als anstrengend. Der US–Skistar ist erst kürzlich nach Hause zurückgekehrt, nachdem Vonn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt war. Mit ihren Fans teilt die Skirennläuferin regelmässig Updates zu ihrer Gesundheit – und zu ihrem Trainingsfortschritt. Jetzt konnte sie erste Klimmzüge nach der Verletzung machen, wie sie in einem Clip zeigt.