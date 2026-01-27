Nach Orden-Verleihung in Paris: David Beckham feiert Ehefrau Victoria

Händchen haltend unterwegs

Bereits als sich die Familie zur Zeremonie aufmachte, zeigte das Paar entschlossene Verbundenheit: Händchen haltend verliessen die Beckhams ihr Hotel. Begleitet wurden sie von ihren anderen drei Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) sowie den Freundinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel. Ein starkes Signal Richtung USA, wo sich Brooklyn und dessen Ehefrau Nicola Peltz (31) von der berühmten Familie losgesagt haben. Im Fokus von Brooklyns am 19. Januar erhobenen Vorwürfen steht Victoria Beckham. Sie habe mit ihm bei seiner Hochzeit «unangemessen» getanzt.