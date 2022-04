Nach Oscar-Ohrfeige: Jazzlegende Herbie Hancock ist in der Zwickmühle

In einem Statement, aus dem unter anderem «The Hollywood Reporter» zitiert, erklärte der Schauspieler am Freitag, dass er «untröstlich» sei. Smith kündigte an, aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences auszutreten. Zudem wolle er alle Konsequenzen für sein Verhalten während der Zeremonie am vergangenen Sonntag akzeptieren.