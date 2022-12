Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith wagt sich wieder auf den roten Teppich

Will Smith (54) ist wieder da: Nach der Oscar-Ohrfeige für Chris Rock (57) setzt der Schauspieler nun zum Comeback an. Bei der Premiere seines neuen Films «Emancipation» erschien Smith am Mittwoch in Los Angeles das erste Mal seit acht Monaten wieder auf einem roten Teppich. Den strahlenden Auftritt absolvierte er nicht alleine - dabei war seine Familie: Frau Jada Pinkett Smith (51) sowie die Kinder Trey (30), Willow (22) und Jaden (24).