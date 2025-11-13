Nach Ozzy Osbournes Tod: König Charles ehrte den Prinz der Finsternis

Mehr als nur protokollarische Höflichkeit

Die 72–jährige Managerin und TV–Persönlichkeit betonte, dass die königliche Anteilnahme weit über blosse Pflichterfüllung hinausgehe. «Er ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil er uns schrieb, als Ozzy starb. Wenn er es für uns tut, dann tut er es für viele, viele andere Menschen auch», erklärte sie im Podcast. Charles sei jemand, der wisse, «was auf der Strasse bei den Menschen vor sich geht», und sich nicht nur um Politik, sondern auch um Umwelt und Tiere kümmere.