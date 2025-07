Nach Ozzy Osbournes Tod: Langjähriger Gitarrist enthüllt letzte SMS

Ozzy Osbourne starb mit 76 Jahren

Wenige Wochen nach seinem letzten Konzert starb Ozzy Osbourne, der «Prince of Darkness», am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Am gestrigen Mittwoch (30. Juli) fand in seiner Heimatstadt Birmingham eine öffentliche Trauerprozession statt. Die Beisetzung erfolgt am heutigen Donnerstag im Rahmen einer privaten Zeremonie in einer Kirche in Gerrards Cross, Buckinghamshire. Der Musiker Yungblud (27) wird dort eine Trauerrede halten. Unter den geladenen Gästen sind unter anderem Metallica–Frontmann James Hetfield (61), Elton John (78) sowie die noch lebenden Mitglieder von Black Sabbath.