Nach Panne der Air Force One: Trump steigt auf neuen Flieger um

Verspätet sich der Auftritt von Donald Trump in Davos?

Donald Trump ist nun auf dem Weg nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Er sollte dort am Mittwoch bereits kurz nach seiner Landung eine Rede halten. Dies könnte sich durch die Flugzeugpanne verzögern, heisst es. Wie die Veranstalter in Davos am Dienstag mitteilten, soll der US–Präsident in der Schweiz von einer Delegation in Rekordgrösse begleitet werden – Medienberichten zufolge von rund 300 Personen.