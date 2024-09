Nach Paralympics-Sprüchen: Luke Mockridge steht wieder auf der Bühne

Auf Tour bis zum 9. November

Auslöser für die Entrüstung war eine Folge des Podcasts «Die Deutschen» von Nizar (40) und Shayan (33), in dem Mockridge zu Gast war und in der es auch um die Paralympischen Spiele ging. In der Folge strich Sat.1 das bereits abgedrehte Comedy–Quiz «Was ist in der Box?», mit dem Mockridge eigentlich sein TV–Comeback feiern wollte. Auch an einer Veranstaltung des Comedy–Formats «Night Wash» in Paderborn nahm der Komiker kurzfristig nicht teil, und es wurden Termine im Rahmen seiner neuen Stand–up–Comedy–Tour abgesagt.