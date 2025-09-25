Nach «Princess Charming»-Abbruch: Vanessa Borck meldet sich zu Wort

Vanessa Borck (28) hat sich als «Princess Charming» (RTL+) auf die Suche nach ihrer Traumfrau begeben. Am Ende wartete eine grosse Enttäuschung auf sie, weshalb sie die Kuppelshow vorzeitig abbrach. Bei Instagram meldete sie sich an diesem Donnerstag zu Wort.
«Princess Charming»: So kam es zum Abbruch
Doch wie kam es überhaupt zum frühzeitigen Ende der fünften Staffel? In der zehnten Folge der Datingshow überbrachte Kandidatin Lotti (26) der «Princess» die schlechte Nachricht, dass sie keine romantischen Gefühle für sie habe und die Villa der Kandidatinnen freiwillig verlassen will. Für die fünf verbliebenen Frauen hatte dies anschliessend auch Konsequenzen: Nessi eröffnete ihnen bei einem Gespräch, dass sie die Show abbrechen wird.
Nach dem ersten Übernachtungsdate mit Lotti habe sie gemerkt, «dass sich da was anbahnt und habe dann gemerkt, dass es für mich auf jeden Fall Richtung verlieben geht». Dass die Kandidatin nun nur platonische Gefühle für sie habe, habe ihr «den Boden unter den Füssen weggerissen». Sie habe nach dem Abschied Liebeskummer verspürt. «Mein Herz ist gerade so kaputt, dass ich einfach grad niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre unehrlich, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde. Sie ist jetzt für uns alle beendet», erklärte sie den verständnisvollen Kandidatinnen, die ihren Mut und die Ehrlichkeit zu schätzen wussten.
«Habe geweint und gelacht»
«Danke für diese Staffel», schreibt Vanessa Borck in ihrem Post, in dem sie mehrere Bilder ihrer tränenreichen Reise veröffentlicht hat. «Ich bin so dankbar für die ganze Zeit und denk dran: zu fühlen ist ein grosses Geschenk.»
«Princess Charming» sei eine der «intensivsten Erfahrungen meines Lebens» für sie gewesen. «Ich habe hier so viel gelernt – über die Liebe, über andere Menschen, aber auch über mich selbst. Ich habe geweint, gelacht, gezweifelt und gehofft. Und bei all dem habe ich gemerkt, dass es nicht nur um ein Ziel geht, sondern um den Weg dorthin.» Manchmal gehe es im Leben nicht darum, sofort alle Antworten zu haben, «sondern darum, mutig genug zu sein, freundlich zu sein und an ein bisschen Magie zu glauben».
Wiedersehensshow geplant
Nach der turbulenten Folge ohne wirkliches Finale werden die offenen Fragen bei einem Wiedersehen geklärt. Moderatorin Charlotte Würdig (47), die bereits durch das «Prominent getrennt»–Wiedersehen geführt hat, wird auch die «Princess Charming»–Reunion präsentieren, die ab 2. Oktober verfügbar sein wird.