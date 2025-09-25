Nach «Princess Charming»-Abbruch: Vanessa Borck meldet sich zu Wort

Nach dem ersten Übernachtungsdate mit Lotti habe sie gemerkt, «dass sich da was anbahnt und habe dann gemerkt, dass es für mich auf jeden Fall Richtung verlieben geht». Dass die Kandidatin nun nur platonische Gefühle für sie habe, habe ihr «den Boden unter den Füssen weggerissen». Sie habe nach dem Abschied Liebeskummer verspürt. «Mein Herz ist gerade so kaputt, dass ich einfach grad niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre unehrlich, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde. Sie ist jetzt für uns alle beendet», erklärte sie den verständnisvollen Kandidatinnen, die ihren Mut und die Ehrlichkeit zu schätzen wussten.