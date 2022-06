Johnny Depp (59) wurde in Birmingham von Menschenmassen überrascht. Der Schauspieler verbrachte eine Nacht in einem Hotel in der englischen Stadt. Als er am Montagmorgen (6. Juni) sein Apartment verlassen wollte, musste er von Bodyguards begleitet werden. Zahlreiche Fans versammelten sich vor dem Hotel, um den US-Star sehen zu können. «Überall, wo er hingeht, wird er von Fans belagert», teilte ein Insider der «New York Post» mit. Depp wirkt auf den Fotos sichtlich angespannt. Die Bilder gingen viral.