Nach Queen-Begräbnis: Königin Margrethe II. hat Corona

Königin Margrethe II. von Dänemark hat Corona. Das gab der Palast am Mittwochmittag bekannt. Demnach ist sie am Vorabend positiv getestet worden. Am Montag besuchte sie das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in London.