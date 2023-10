Nach Quotentief: Münchner Krimi führt «Tatort» zurück zu alter Stärke

Auch im Zielpublikum ein Renner

Auch im Publikum zwischen 14 bis 49 Jahren sicherte sich der «Tatort» mit weitem Abstand die Pole–Position in der Zuschauergunst. 1,4 Millionen Menschen sahen zu, was einen Marktanteil von etwas über 21 Prozent ausmachte. Zum Vergleich: ProSieben, das mit «Venom: Let There Be Carnage» den von Tom Hardy (46) gespielten DC–Antihelden ins Rennen geschickt hatte, kam mit 0,59 Millionen Zuschauern (9,1 Prozent) auf den zweitbesten Wert zur Primetime.