Nach Rach und Henssler: Tim Raue startet als «Restaurantretter»

Kulinarische Rettungsmission

«Durch klare Fehlerbenennung, Undercover Probeessen und Hilfe zur Selbsthilfe möchte Tim Raue den Gastronominnen und Gastronomen Mut machen und die Passion in ihnen neu erwecken», kündigt der Sender an. Seine Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue bringt vor allem im Bereich Marketing das nötige Know-how mit. Sie ist ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie «Rolling Pin» und hat laut Sender einen «exzellenten Blick für Trends in der Gastronomie». Den Auftakt macht die «Stadiongaststätte» in Hülben, die ihre wichtigsten Gäste, Mitglieder des hiesigen Sportvereins, verloren hat.