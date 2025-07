Nach Rauswurf von Josh Freese: Foo Fighters haben einen neuen Drummer

Der Wechsel kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Nine Inch Nails: In einer Woche startet die nordamerikanische «Peel it Back»–Tour. Die meisten Arena–Termine sind bereits ausverkauft. Rubin hatte Frontmann Trent Reznor (60) dem Bericht zufolge erst vergangene Woche über seinen Wechsel informiert. Nine Inch Nails bestätigten Freeses Rückkehr prompt in den sozialen Medien. Die Band teilte ein Foto des Schlagzeugers und schrieb dazu: «Let's fucking go.»