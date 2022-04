Nach Reha-Rückschlag: Fritz Wepper darf bald «wieder nach Hause»

«Der Krebs ist besiegt»: Diese wunderbare Nachricht durfte Schauspieler Fritz Wepper (80) Ende Februar im Interview mit dem Magazin «Bunte» mitteilen. Dennoch befindet sich der Star derzeit noch immer in einem Reha-Zentrum am Tegernsee. Bei einem Event in München gaben nun Bruder Elmar Wepper (78) und dessen Frau Anita ein Update gegenüber «Bild». Fritz Wepper «soll in 14 Tagen aus seiner Reha am Tegernsee entlassen werden und wieder nach Hause dürfen», so seine Schwägerin.